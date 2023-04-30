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Çin'de 1 Mayıs Tatili Kapsamında Demiryolu İstasyonlarında Yoğunluk Oluştu

Çin'de 1 Mayıs Tatili Kapsamında Demiryolu İstasyonlarında Yoğunluk Oluştu

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Xİ'AN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Xi'an Kuzey Tren İstasyonu'nda trenlere binmek için bekleyen yolcular, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Xin/Xinhua)

Xİ'AN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Xi'an Kuzey Tren İstasyonu'nda trenlere binmek için bekleyen yolcular, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Xin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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