Çin'de 1 Aralık'tan İtibaren Dijital Elektronik Fatura Dönemi Başlıyor

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Devlet Vergi İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada 1 Aralık'tan itibaren ülke çapında tamamen dijitalleştirilmiş elektronik fatura kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Devlet Vergi İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada 1 Aralık'tan itibaren ülke çapında tamamen dijitalleştirilmiş elektronik fatura kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

Fatura bilgilerinin tüm unsurlarını dijitalleştiren yeni elektronik faturalar, basitleştirilmiş düzenleme prosedürleri ve daha rahat kullanım imkanları sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)