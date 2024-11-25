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Çin'de 1 Aralık'tan İtibaren Dijital Elektronik Fatura Dönemi Başlıyor

Çin'de 1 Aralık'tan İtibaren Dijital Elektronik Fatura Dönemi Başlıyor
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Çin Devlet Vergi İdaresi, 1 Aralık'tan itibaren ülke genelinde tamamen dijitalleştirilmiş elektronik fatura kullanımını teşvik edeceğini açıkladı. Yeni sistem, fatura bilgilerinin tüm unsurlarını dijitalleştirerek daha basit düzenleme prosedürleri ve rahat kullanım imkanı sunuyor.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Devlet Vergi İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada 1 Aralık'tan itibaren ülke çapında tamamen dijitalleştirilmiş elektronik fatura kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Devlet Vergi İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada 1 Aralık'tan itibaren ülke çapında tamamen dijitalleştirilmiş elektronik fatura kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

Fatura bilgilerinin tüm unsurlarını dijitalleştiren yeni elektronik faturalar, basitleştirilmiş düzenleme prosedürleri ve daha rahat kullanım imkanları sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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