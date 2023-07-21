Çin'de 1,7 milyon yıl öncesine ait gizemler araştırılıyor

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, 1,7 milyon yıl öncesine ait gizemler araştırılıyor. Kazı alanında bulunan taş eşyalar ve hayvan fosilleri, Yuanmou adamının alet yapabildiğini ve ateşten faydalandığını gösteriyor.

KUNMİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 80'den fazla araştırmacı, Cuma günü ünlü Yuanmou adamı kazı alanındaki arkeolojik kazı çalışmalarının son turuna başladı. Araştırmacılar, yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine dayanan alanda çözülmemiş gizemleri araştırıyor.

Yeni kazının, alanın güneydoğu bölümünün 200 metrekarelik kısmını kapsaması planlanıyor.

Çinli arkeologların 1965 yılında Yuanmou adamı arkeolojik kazı alanında, hominin türüne ait iki diş fosili bulmasının ardından, bölge "Doğulu insan atalarının memleketi" olarak anılmaya başlandı.

Bölgede 1973 yılında 16 parça taş eşya ortaya çıkarılmış ve bazı kalıntılar ise yeraltında bırakılmıştı. Keşifler, Yuanmou adamının aletler yapabildiğini ve o dönemde ateşten faydalanmalarının mümkün olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar bu son kazıdan önce, kazı alanı ve çevresinde eski insan ve paleolitik arkeoloji üzerine üç aşamalı özel bir araştırma ve keşif çalışmasını tamamladı. Alanda yapılacak son kazının lideri Ruan Qijun, ön araştırmada, 600'den fazla taştan eşya ile 640'tan fazla hayvan fosilinin ortaya çıkarıldığını söyledi.