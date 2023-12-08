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Çin'de 1,64 Milyon Yeni Enerjili Araç Ticari Faaliyette

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Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Wang Gang, Çin'de yaklaşık 540.000 otobüs, 300.000 taksi ve 800.000 şehir içi servisleri de dahil olmak üzere 1,64 milyon yeni enerjili aracın ticari faaliyette olduğunu söyledi. Wang, otoyollardaki şarj tesislerinin arttırıldığını belirtti.

HAİKOU, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Wang Gang, Çin'de yaklaşık 540.000 otobüs, 300.000 taksi ve 800.000 şehir içi servisleri de dahil olmak üzere 1,64 milyon yeni enerjili aracın ticari faaliyette olduğunu söyledi.

Wang, Cuma günü Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen yeni enerjili araç konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in artan talebi karşılamak için otoyollardaki şarj tesislerini arttırdığını söyledi.

Bugüne kadar ülke genelinde 6.257 otoyol hizmet merkezinde şarj tesisleri inşa edildi. Bu sayı toplam otoyol hizmet merkezlerinin yüzde 94'ünü oluşturuyor.

Wang, aralarında Beijing, Jilin ve Zhejiang'ın da bulunduğu on bir eyalet düzeyindeki bölgenin her otoyol hizmet merkezinde şarj ünitelerinin bulunduğunu ve bunun da halk için kolay ulaşımın sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Gelecekteki gelişmelerden bahseden bakan yardımcısı, ülkenin ulaşım sektöründe yeni enerjili araçların tanıtımını ve uygulamasını daha da hızlandırmak için ilgili endüstriyel destek politikalarını inceleyeceğini ve formüle edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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