Çin, Dang Hummasıyla Mücadele Eden Bangladeş'e Acil Durum Malzemeleri Gönderdi

DAKKA, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği dang humması ile mücadele acil durum malzemelerinin teslim töreni Salı günü Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirildi.

Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahid Maleque'e acil durum malzemelerini teslim ettiği törende yaptığı konuşmada, Çin ve Bangladeş'in iyi günde ve kötü günde gerçek dostlar ve birbirlerine her zaman yardım eden yakın komşular olduklarını ifade etti.

Maleque, hastalıkla mücadelede bu malzemelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Çin tarafının Kovid-19 salgını sırasında da Bangladeş'e aşı sağladığını hatırlattı.

Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen ise iki hükümetin ilgili makamlarının yakın temas halinde olduklarını ve Çin'in gönderdiği acil durum malzemelerinin erkenden ulaşıp zamanında dağıtılmasını sağlamak için verimli bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Yao, Çin Büyükelçiliği'nin Enam Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bir parti dang humması kiti bağışladığını belirterek, Çin'in "Bangladeş ile sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmeye ve iki ülke halkına daha somut faydalar sağlamaya" devam edeceğini vurguladı.