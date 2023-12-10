Çin Dalian Sirki, Paris'te Unutulmaz Bir Gösteriye İmza Attı
PARİS, 10 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Cirque Phoenix'te düzenlenen "muhteşem gece" sırasında sahnede yer alan bir balon ejderha, 8 Aralık 2023. Çin Dalian Sirki'nden akrobatlar Cuma gecesi Cirque Phoenix'te bir gösteri düzenledi.
PARİS, 10 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Cirque Phoenix'te düzenlenen "muhteşem gece" sırasında sahnede yer alan bir balon ejderha, 8 Aralık 2023.
Çin Dalian Sirki'nden akrobatlar Cuma gecesi Cirque Phoenix'te bir gösteri düzenledi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)