Çin, Daha İyi Kentsel Topluluklar Oluşturmak İçin Pilot Program Başlattı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin, kentsel yaşam ortamını iyileştirme çabaları çerçevesinde sağlam tesisler, hizmetler ve yönetimiyle birlikte kentsel toplulukların inşasının pilot uygulamasına ilişkin bir genelge yayınladı.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin, kentsel yaşam ortamını iyileştirme çabaları çerçevesinde sağlam tesisler, hizmetler ve yönetimiyle birlikte kentsel toplulukların inşasının pilot uygulamasına ilişkin bir genelge yayınladı.

Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Sivil İşler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan genelgeye göre, iki yıllık pilot program 2022 yılının Ekim ayında başladı.

Genelgede, programdaki toplulukların aralarında kreşler, yaşlılar ve sağlık için merkezler, marketler, kantinler ve evle ilgili hizmet satış noktalarının da bulunduğu hizmet tesisleri ile donatılacağı belirtildi.

Kamu hizmetleri, otopark ve şarj istasyonları, engelsiz tesisler, yollar ve diğer alanlardaki altyapı da iyileştirilecek.

Belgede ayrıca, ileri teknolojinin desteğiyle akıllı hizmetler ve yönetimin tanıtılması için çaba gösterileceği ve kent sakinlerinin topluluk gelişimine katılmaya teşvik edileceği belirtildi.