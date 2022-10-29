Çin Daha Fazla Sektörü Dış Yatırıma Açıyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Airbus'ın A320-sınıfı jetleri için nihai montaj hattında çalışan işçiler, 24 Şubat 2022. (Fotoğraf: Airbus Çin/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cuma günü, yabancı yatırımın teşvik edileceği yeni sektörler içeren bir katalog yayınladı. Bu, Çin'de daha fazla sektörün dış yatırıma açılacağı anlamına geliyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ile Çin Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte açıklanan kataloğun 2022 versiyonu, 239'u yeni olmak üzere toplam 1.474 faaliyet içerecek. Katalog mevcut 167 faaliyet kapsamında ise değişikliğe gidiyor.

Katalogda yapılan değişiklikler özellikle imalat sektörü ve üretici hizmetlerine ilişkin faaliyetlere yönelik olup bu faaliyetlerdeki dış yatırım düzenini optimize etmeyi hedefliyor.

Ülke genelini kapsayacak alt kataloğun son versiyonu, daha çok imalat sektörünün yüksek kaliteli gelişimi ve teknoloji düzeyinin yükseltilmesine odaklanacak.

Kataloğa eklenen yeni sektörler arasında profesyonel tasarım, teknik hizmetler ve geliştirme de bulunuyor. Çin'in orta ve batı bölgeleri için alt-kataloğa daha fazla sektör eklendi.

Genişletilmiş kataloğun Çin'in, üst düzey dışa açılmayı ilerletme, dış yatırımları istikrara kavuşturma ve dış yatırımların yapısını optimize etme yönünde attığı önemli bir adım olduğunu söyleyen bir NDRC yetkilisi, kataloğun yabancı yatırımcıların beklenti ve güvenlerini yükselteceğini de belirtti.

Yeni katalog 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.