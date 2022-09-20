Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı

LONDRA, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, İngiltere hükümetinin daveti üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katıldı. Wang, Pazar öğleden sonra Kraliçe'nin Westminster Hall'de bekleyen cenazesine saygı ziyaretinde bulundu. Pazartesi sabahı ise çeşitli ülkelerin devlet başkanları, İngiltere kraliyet ailesinin üyeleri ve hükümet temsilcileriyle birlikte Westminster Abbey kilisesinde düzenlenen resmi cenaze törenine katıldı. Wang İngiltere tarafına, kendisinin Xi tarafından, Kraliçe'nin ölümünün ardından ulusal yas içinde bulunan İngiltere'nin başkenti Londra'daki cenaze törenine Çin cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak katılmakla görevlendirildiğini söyledi. Wang, bunun bütünüyle Çin cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkının İngiliz kraliyet ailesi, hükümeti ve halkına karşı iyi niyetini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak Kraliçe II. Elizabeth'in çağın değişimlerine tanıklık ettiğini ve İngiliz ulusal ruhunun ve bağının bir sembolü olduğunu belirten Wang, Kraliçe'nin İngiliz halkı tarafından derinden sevildiğini ve Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wang Kral III. Charles'a Xi'nin, Çin hükümetinin ve halkının merhum Kraliçe için üzüntülerini ileterek İngiliz kraliyet ailesine, hükümetine ve halkına içten taziyelerini sundu. Kral III. Charles da Çin halkına bir mesaj göndererek Wang'ın Kraliçe'nin cenaze törenine Xi'nin özel temsilcisi olarak katılmasından dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetini iletti. Kral III. Charles, İngiliz Kraliyet ailesinin Çin liderleriyle dostluğa çok büyük değer verdiğini, İngiltere-Çin ilişkilerinin gelişmesini önemli bulduğunu ve gelecekte sürdürülebilir kalkınma ve diğer alanlarda Çin ile işbirliğine devam etmeyi umduğunu söyledi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Therese Coffey de İngiliz hükümeti adına, Kraliçe'nin cenazesine katılmak için özel olarak gelen Wang'a teşekkür etti ve Kraliçe'nin İngiltere-Çin ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydetti. Yeni İngiliz hükümetinin kurma çalışmalarının halen sürdüğüne işaret eden Coffey, hükümetinin ekonomi ve ticaret, çevre koruma, iklim değişikliği ve çok taraflılık gibi konularda Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi umduğunu söyledi.