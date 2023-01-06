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Çin Cumhurbaşkanı Yeni Büyükelçiler Atadı

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Çin Cumhurbaşkanı Yeni Büyükelçiler Atadı

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nden (UHK) Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, UHK Daimi Komitesi'nin kararı uyarınca aşağıdaki büyükelçilerin görevden alınma ve atanma işlemlerini gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nden (UHK) Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, UHK Daimi Komitesi'nin kararı uyarınca aşağıdaki büyükelçilerin görevden alınma ve atanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Qin Gang, ABD Büyükelçisi görevinden alındı.

Fu Cong, Zhang Ming'in yerine Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olarak atandı.

Zhu Qingqiao, Yang Wanming'in yerine Brezilya Büyükelçisi olarak atandı.

Hou Yanqi, Deng Xijun'un yerine Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Büyükelçisi olarak atandı.

Yao Wen, Li Jiming'in yerine Bangladeş Büyükelçisi olarak atandı.

Guo Zhijun, He Yanjun'un yerine Komorlar Büyükelçisi olarak atandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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