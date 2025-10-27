Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Han, 3-5 Kasım tarihleri arasında da davet üzerine, Katar'da düzenlenecek İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Han, Suudi Arabistan ziyaretini Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt ziyaretini ise Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah El-Halid El-Sabah'ın daveti üzerine gerçekleştirecek.