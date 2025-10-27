Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 28 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek, ardından 3-5 Kasım'da Katar'daki Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Han, 3-5 Kasım tarihleri arasında da davet üzerine, Katar'da düzenlenecek İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Han, Suudi Arabistan ziyaretini Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt ziyaretini ise Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah El-Halid El-Sabah'ın daveti üzerine gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

