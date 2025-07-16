Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Fuarı İşbirliğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Dimitri Kerkentzes ile bir araya geldi.

Han, salı günü gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Uluslararası Sergiler Bürosu'na ve Dünya Fuarı'na katılımlarına büyük önem verdiğini ve Dünya Fuarı'nın 170 yıl önceki kuruluşundan bu yana zaman içinde yeniden canlandırıldığını söyledi.

Han, büro sayesinde 2010 Shanghai Dünya Fuarı'na ve 2019 Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı'na başarıyla ev sahipliği yaptıklarını ve birçok kez yurtdışındaki Dünya Fuarı organizasyonlarına katıldığını hatırlattı.

Han, Çin'in büro ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini ve Dünya Fuarının başarılı şekilde gelişmesini destekleyeceğini söyledi.

Kerkentzes ise Çin'in Dünya Fuarı organizasyonlarına katılımından ve Osaka Fuarı'ndaki Çin standından övgüyle bahsetti. Kerkentzes, Çin'in Dünya Fuarı organizasyonlarına katılımını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini ve Çin'in çeşitli Dünya Fuarlarındaki olağanüstü sunumlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.