Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Fuarı İşbirliğini Güçlendirecek

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Fuarı İşbirliğini Güçlendirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, UIB Genel Sekreteri Dimitri Kerkentzes ile yaptığı görüşmede, Dünya Fuarı'nın önemine vurgu yaparak, Çin'in bu alandaki işbirliğini artıracağını duyurdu.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Dimitri Kerkentzes ile bir araya geldi.

Han, salı günü gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Uluslararası Sergiler Bürosu'na ve Dünya Fuarı'na katılımlarına büyük önem verdiğini ve Dünya Fuarı'nın 170 yıl önceki kuruluşundan bu yana zaman içinde yeniden canlandırıldığını söyledi.

Han, büro sayesinde 2010 Shanghai Dünya Fuarı'na ve 2019 Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı'na başarıyla ev sahipliği yaptıklarını ve birçok kez yurtdışındaki Dünya Fuarı organizasyonlarına katıldığını hatırlattı.

Han, Çin'in büro ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini ve Dünya Fuarının başarılı şekilde gelişmesini destekleyeceğini söyledi.

Kerkentzes ise Çin'in Dünya Fuarı organizasyonlarına katılımından ve Osaka Fuarı'ndaki Çin standından övgüyle bahsetti. Kerkentzes, Çin'in Dünya Fuarı organizasyonlarına katılımını güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini ve Çin'in çeşitli Dünya Fuarlarındaki olağanüstü sunumlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var

Orta Doğu'da adım adım yeni savaşa! İsrail, cumhurbaşkanlığını vurdu
'Suriye'de 160 hedefi vurduk' diyen İsrail açık açık savaş ilan etti

"160 hedefi vurduk" diyen İsrail açık açık savaş ilan etti
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar kamerada
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay

Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.