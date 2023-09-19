Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, New York'ta Guterres ile Görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD'nin New York kentinde devam etmekte olan BM Genel Kurulu'nun 78. Oturumu çerçevesinde bir araya geldi, 18 Eylül 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)