Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Hindistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda) Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda) Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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