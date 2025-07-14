Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Hindistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda) Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda) Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel