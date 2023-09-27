Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Eski ABD Hazine Bakanı Paulson ile Görüştü
BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de eski ABD Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya geldi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de eski ABD Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya geldi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel