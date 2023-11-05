Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Bosch Yönetim Kurulu Başkanı ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ile Cuma günü Beijing'de bir araya geldi.

Çin ve Almanya arasındaki ticaretin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çeken Han, ekonomik ve ticari işbirliğinin her zaman Çin-Almanya ilişkilerinin temelini oluşturduğunu ve birçok Alman şirketinin Çin'de yatırım yaptığını ve faaliyet gösterdiğini söyledi.

Han, reform ve dışa açılmanın Çin'in temel ulusal politikası ve 1,4 milyardan fazla Çinlinin seçtiği bir yol olduğunun ve bu yolun değişmeyeceğinin altını çizdi.

Han, reform ve dışa açılmanın daha da derinleştirilmesiyle birlikte Çin'in yasalara ve piyasa kurallarına bağlı kalacağını, pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası hale getirilmiş bir iş ortamını teşvik etmeye devam edeceğini ve inovasyon canlılığını teşvik etmek için fikri mülkiyet korumasını güçlendireceğini söyledi.

Han, "Bosch da dahil olmak üzere çok uluslu şirketleri Çin'de daha iyi bir gelişme göstermeye ve küresel sanayi ile tedarik zincirinin istikrarını ve düzgünlüğünü birlikte korumaya davet ediyoruz" dedi.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma başarılarına övgüde bulunan Hartung ise kazan-kazan sonuçları elde etmek için Bosch'un Çin'de yatırımlarını genişletmeye devam etmeye ve uzun vadeli bir kalkınma stratejisine bağlı kalmaya istekli olduğunu söyledi.