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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, BM Genel Kurulu'nda Konuştu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde bir konuşma yapıyor, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde bir konuşma yapıyor, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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