Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, BM Genel Kurulu'nda Konuştu
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde bir konuşma yapıyor, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde bir konuşma yapıyor, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel