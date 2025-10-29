Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, 9. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda Ortak Refah Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
RİYAD, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zhen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 9. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda kazan-kazan işbirliğini sürdürmek ve ortak refaha ulaşmak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han, salı günü konferansta yaptığı konuşmada kalkınma ve refahı teşvik etmenin, uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu kaydederek, bunun aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir görev olduğunu söyledi.

Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının ve yine Xi'nin önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, tüm ülkelerin barışçıl kalkınma ve ortak refah hedeflerine ulaşmalarına yönelik yol haritasını belirlediğini ifade etti.

Birkaç gün önce Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Han, bu toplantıda Çin'in son 5 yıllık başarı ve deneyimlerinin ana hatlarıyla ortaya konulduğunu, ülkenin gelecek 5 yıla yönelik ayrıntılı kalkınma planının belirlendiğini ve reformların kapsamlı şekilde derinleştirilmesi ve üst düzey dışa açılımın teşvik edilmesi yönünde net bir mesaj verildiğini kaydetti.

Konuşmasında 4 öneri sunan Han, ilk olarak inovasyon odaklı kalkınmanın güçlendirilmesi ve yeşil kalkınmanın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel rekabet gücüne sahip açık bir inovasyon ekosisteminin inşasını hızlandırdıklarını ve yerel koşullara uygun kaliteli yeni üretici güçler geliştirdiklerine dikkat çeken Han, kalkınma ivmesini sürekli canlı tutup, dünya ekonomisinin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü destekleyerek geleneksel, yükselen ve geleceğe dönük sektörler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Han, ikinci olarak açıklık ve işbirliğinin el üstünde tutulması ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Her daim temel ulusal politikaları olan dışa açılıma bağlı kaldıklarını ifade eden Han, Çin'in ekonomik küreselleşmenin sadece yararlanıcısı değil, aynı zamanda da katkı sağlayıcısı, savunucusu ve destekçisi olduğunu kaydetti.

Han, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin daha dayanıklı, verimli ve canlı hale gelmesini sağlamak ve dünya ekonomisinin toparlanmasına ve küresel kalkınma ve refaha daha fazla kesinlik ve pozitif enerji katmak üzere tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Han, üçüncü olarak, insan odaklı kalkınmanın savunulması ve ortak refahın sağlanması gerektiğini ifade etti. Han, her daim insan odaklı bir kalkınma felsefesine bağlı kaldıklarını ve Çin'in modernleşmesi sürecinde bireylerin kapsamlı gelişimini ve tüm halkın ortak refahını ilerletmekte olduklarını vurguladı.

Farklı ülkeler ve sosyal grupların kalkınmanın faydalarından yararlanabilmesini sağlamak için ülkelerin evrensel fayda sağlayan ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğine dikkat çeken Han, kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve ortak modernleşmeye doğru ilerlemek üzere gelişmekte olan ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Dördüncü olarak, ortak vizyonların güçlendirilmesi ve dayanışma ve koordinasyonun derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Han, sürekli artan küresel zorluklar karşısında ülkelerin kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu ve vizyonlarda karşılıklı saygı temelinde ortak zemin aranması gerektiğini söyledi.

Han, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek ve ortaklaşa insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere gerçek çok taraflılığı uygulamak, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda şeklindeki küresel yönetişim kavramını üstünde tutmak için uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Çin ve Ortadoğu'nun uzun bir dostluk ve işbirliği geçmişine sahip olduğunu belirten Han, dostane işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek ve çok boyutlu bir enerji işbirliği modeli oluşturmak üzere Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki tarafın, finans ve yatırım işbirliğinde yeni ilerlemeler sağlama, kültürel ve halklar arası etkileşimlerde yeni alanları öne çıkarma ve inovasyon işbirliğinde yeni ufuklar keşfetmeye yönelik çabalarını hızlandırması gerektiğini vurgulayan Han, böylelikle bölgedeki ülkelerin kalkınma ve refahına yeni katkılar sağlanacağını ve küresel büyüme için yeni fırsatlar yaratılacağını söyledi.

Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili yatırım ve inovasyon forumu olan Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı, bu yıl "Refahın Anahtarı: Yeni Büyüme Ufuklarının Kilidini Açmak" temasıyla düzenleniyor. 250'ye yakın etkinliğin yer alacağı bu yılki konferansta 16 ülke lideri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 8.000'den fazla delege bir araya gelecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
title
