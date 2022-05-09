Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Görevden Ayrılmaya Hazırlanan Güney Kore Devlet Başkanıyla Görüştü

SEUL, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Pazartesi günü konuk olarak bulunduğu Güney Kore'de, görevi devretmeye hazırlanan Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü. Wang görüşmede, Çin ile Güney Kore ilişkilerinin son beş yıl içinde önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Wang, devlet başkanı seçilen Yoon Suk-yeol'un görevi devralma törenine katılmak için Seul'de bulunuyor.

Bu yılın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü, ayrıca Çin-Güney Kore Kültür Değişim Yılı olduğunu hatırlatan Wang, iki ülkenin üst düzey yakın temaslarda bulunduğunu, tatbiki işbirliğini derinleştirdiğini ve çok taraflı iletişim ve koordinasyonu sorunsuz şekilde sürdürdüğünü belirtti. Çin ve Güney Kore ekonomilerinin son derece entegre olduğunu belirten Wang, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geçen yıl durağan küresel ekonomi ortamında büyümeyi başararak, ikili ekonomik işbirliğinin büyük direnç ve potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti. Wang, Çin ve Güney Kore'nin, geniş ortak çıkarları olan yakın iki komşu ve büyük işbirliğine sahip ortaklar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang, "Uluslararası ve bölgesel konjonktür ne şekilde değişirse değişsin, Çin ile Güney Kore arasındaki dostane işbirliğinin temelleri değişmeyecek, değiştirilemez, bu da ikili ilişkilerin tarihinde önemli bir esin kaynağı" dedi. Wang, Çin'in iki ülke halklarının yararına olacak şekilde Çin ile Güney Kore arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmek için Güney Kore ile el ele vermeye istekli olduğunu söyledi. Çin'in, Güney Kore'nin iki Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası meselesinin siyasi çözümüne yaptığı önemli katkıları takdir ettiğini belirten Wang, ülkesinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanması için ortak çabalar göstermek üzere Güney Kore ile iletişim ve koordinasyonu geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Moon ise Güney Kore-Çin ilişkilerinin son beş yılda zorlukların üstesinden geldiğini ve gelişme gösterdiğini belirterek, bir sonraki hükümetin bu ivmeyi koruyacağı yönündeki umudunu dile getirdi. Ülkesinin, Çin'in Kore Yarımadası ile ilgili süreçlerdeki yapıcı rolünden övgüyle söz ettiğini belirten Moon, Güney Kore'nin, ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için iletişimi daha da güçlendirmek, işbirliğini genişletmek ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı sürekli geliştirmek için Çin ile diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirerek, Çin ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel