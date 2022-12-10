Çin Cumhurbaşkanı Xi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Mohammed Al-Alimi ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Mohammed Al-Alimi ile biraraya geldi.

Xi, görüşmede Çin'in Yemen'in egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediğine ve Yemen'deki tüm tarafları Yemen sorununun siyasi yollarla çözümü için teşvik ettiğine dikkat çekti.

Çin'in Yemen'in yeniden inşasında kapasitesi dahilinde yardım sağlamaya ve iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkinin sağlamlaştırılmasını ve derinleştirilmesini teşvik etmeye istekli olduğunu söyleyen Xi, Çin'in, Çin-Arap kolektif işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Arap ilişkilerinin geliştirilmesi için yeni umutlar yaratmak için Yemen ile çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yemen'in Çin ile uzun bir dostluk alışverişi geçmişine sahip olduğunu söyleyen Alimi, Çin'in Çin halkına karşı dostane duygular besleyen Yemen halkının yıllar boyu hatırlayacağı şekilde Yemen'e yardımının ve desteğinin olduğunu söyledi.

Alimi uluslararası olaylarda Yemen'i savunduğu için Çin'e şükranlarını dile getirdi ve Çin ile dostane alışverişleri ve işbirliğini güçlendirmeyi diledi.

Toplantıda diğerlerinin yanı sıra Ding Xuexiang, Wang Yi ve He Lifeng de hazır bulundu.