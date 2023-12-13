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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Vietnam Başbakanı ile Görüştü

13 Aralık 2023 17:02 Güncelleme: 17:04 Abone Ol

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (solda), Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi, 13 Aralık 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)