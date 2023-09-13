Çin Cumhurbaşkanı Xi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro Moros ile başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 13 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)