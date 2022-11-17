Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland'da Güncel Haberler BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gelişlerinde, Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Kültür Bakanı Itthiphol Khunpluem ile... BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gelişlerinde, Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Kültür Bakanı Itthiphol Khunpluem ile eşleri tarafından sıcak şekilde karşılandı, 17 Kasım 2022. Xi, 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Tayland'ı ziyaret etmek için Perşembe günü Bangkok'a geldi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tayland Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland'da - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.