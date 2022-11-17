Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland'da
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BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gelişlerinde, Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Kültür Bakanı Itthiphol Khunpluem ile...
BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gelişlerinde, Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Kültür Bakanı Itthiphol Khunpluem ile eşleri tarafından sıcak şekilde karşılandı, 17 Kasım 2022.
Xi, 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Tayland'ı ziyaret etmek için Perşembe günü Bangkok'a geldi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)