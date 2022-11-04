Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tanzanya Cumhurbaşkanı ile Görüştü Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'i ziyaret eden Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Perşembe günü Beijing'de biraraya geldi. BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'i ziyaret eden Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Perşembe günü Beijing'de biraraya geldi. İki lider, Çin-Tanzanya ilişkilerinin kapsamlı bir stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini açıkladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşme öncesinde konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı karşılamak için bir tören düzenledi, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşme öncesinde konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı karşılamak için bir tören düzenledi, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşmel öncesinde konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı karşılamak için bir tören düzenledi, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tanzanya Pekin Güncel Haberler

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