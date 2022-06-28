Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tahıl Üreticilerini Ulusal Gıda Güvenliğine Katkıda Bulunmaya Teşvik Etti

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük ölçekli tahıl yetiştiricilerinin daha fazla çiftçiyi ülkenin gıda güvenliğine katkıda bulunmaya teşvik etmedeki örnek rolünün altını çizdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu ifadeleri Pazartesi günü, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Taihe ilçesinde kıdemli bir tahıl çiftçisi olan Xu Congxiang'a yazdığı bir mektupta dile getirdi. Xi, Xu'nun iyi bir buğday hasadı aldığını ve Xu'nun evlatlarının tarımda çalışmak için onun izinden gittiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnsanların bol miktarda yiyeceğe sahip olduklarında kendilerini güvende hissedeceklerini kaydeden Xi, tahıl üretimini her zaman dikkatle takip ettiğini belirtti. Mektubunda Xi, ÇKP Merkez Komitesi'nin son yıllarda Çin halkının pirinç kaselerini sıkıca kendi ellerinde tutmalarını, yani gıda üretiminde kendi kendilerine yeterli olmalarını, çiftçilerin somut faydalar elde etmelerini ve hayatlarını daha iyi hale getirmelerini sağlamak amacıyla, tahıl üretimini desteklemek için bir dizi politika ortaya koyduğunu söyledi. Xi, büyük ölçekli tahıl yetiştiricilerinin büyük ölçekli üretimin avantajlarından yararlanabileceğine, modern tarım teknolojilerini aktif olarak uygulayabileceğine ve küçük ölçekli çiftçileri tahıl üretimini genişleterek ve tahıl kalitesini artırarak ülkenin gıda güvenliğine katkıda bulunmaya teşvik edebileceğine ilişkin umudunu dile getirdi.

Xu, tahıl yetiştirme deneyimini ve son 10 yıldan uzun süredir köylülerin yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olma çabalarını bildirmek için kısa süre önce Xi'ye bir mektup yazmıştı. Xu, öteden beri tarım bilimi ve teknolojilerini incelemeye hevesliydi. 2010 yılında bir tarım kooperatifi kurduktan sonra büyük ölçekli bir tahıl yetiştiricisi olmuş ve birçok ulusal ödül kazanmıştı. Xi, Nisan 2011'de Xu'nun köyünü ziyareti sırasında Xu ve diğer köylülerden yerel buğday ekimi hakkında bilgi almıştı.

Xinhua / Güncel