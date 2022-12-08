Çin Cumhurbaşkanı Xi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Düzenlediği Karşılama Törenine Katıldı

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkenti Riyad'daki kraliyet sarayında Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud adına Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman el-Suud tarafından düzenlenen karşılama...

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkenti Riyad'daki kraliyet sarayında Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud adına Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman el-Suud tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Motosikletleri ve atları üzerindeki muhafızların refakatindeki Xi'nin otomobili, Suudi Veliaht Prensi'nin Çin Cumhurbaşkanı'nı sıcak bir şekilde karşıladığı Yemame Sarayı'na ulaştı.

İki ülkenin liderleri bir tören çadırına geçti ve kraliyet sarayı askeri bandosu Çin'in ve Suudi Arabistan'ın milli marşlarını çaldı.

Veliaht Prens'in eşlik ettiği Xi, geleneksel kılıç tutma töreniyle Çin Cumhurbaşkanı'nı görkemli biçimde karşılayan şeref kıtasını denetledi.

Karşılama törenine katılanlar arasında Ding Xuexiang, Wang Yi ve He Lifeng de vardı.