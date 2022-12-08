Çin Cumhurbaşkanı Xi, Suudi Arabistan'da Çince Öğrenenlerin Temsilcilerinden Gelen Mektuba Yanıt Verdi

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Çince öğrenenlerin temsilcilerine yanıt yazarak Suudi gençleri Çinceyi iyi öğrenmeye, Çin-Suudi Arabistan ve Çin-Arap dostluğunu güçlendirmek için yeni katkılarda bulunmaya teşvik etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir yarışmacı, üniversite öğrencilerine yönelik "Çince Köprüsü" Çince yeterlilik yarışmasına katılıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Çince öğrenenlerin temsilcilerine yanıt yazarak Suudi gençleri Çinceyi iyi öğrenmeye, Çin- Suudi Arabistan ve Çin-Arap dostluğunu güçlendirmek için yeni katkılarda bulunmaya teşvik etti.

Dilin bir ülkeyi anlamanın en iyi anahtarı olduğunu vurgulayan Xi, gençlerin Çince öğrenerek ve "Çince Köprüsü" değişim programına katılarak Çin'i renkli, çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde öğrenmesinden içtenlikle memnun olduğunu söyledi.

"Şu anda hem Çin halkı hem de Suudi halkı büyük hayallerini gerçekleştirmek amacıyla canla başla çalışıyor" diyen Xi, birbirinin dilini öğrenmenin, birbirinin tarihini ve kültürünü anlamanın karşılıklı anlayışı geliştirmeye, iki ülke halkı arasında daha yakın bağlar kurmaya yardımcı olacağını ve aynı zamanda ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Gençliğin sonsuz ümit dolu olduğunu, genç neslin Çin- Suudi Arabistan ve Çin-Arap dostluğunun geleceği olduğunu kaydeden Çin Cumhurbaşkanı, öğrencilerin hem Çinliler ile Suudiler hem de genel olarak Çinliler ve Araplar arasındaki dostluğun geliştirilmesine yeni katkılar sağlamak için iyi günleri yaşatacaklarını ve çok çalışacaklarını umduğunu belirtti.

Xi, öğrencilerin Çin'i ziyaret etmelerinin, Çin- Suudi Arabistan ve Çin-Arap ilişkileri için ortaklaşa daha iyi bir gelecek yaratmak için karşılıklı anlayışı geliştirebilmeleri ve Çinli gençlerle uzun vadeli bir dostluk kurabilmeleri için memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Suudi Arabistan'dan 100'den fazla Çince öğrenen ve bu dili seven genç, geçtiğimiz günlerde Xi'ye bir mektup yazarak Çin dilini öğrenmekten kazandıklarını ve düşüncelerini paylaştı, Çin hakkında daha çok şey öğrenmek istediklerini ifade etti ve Suudi Arabistan ile Çin arasındaki dostluğu ilerletmek için genç elçiler olma kararlılıklarını dile getirdi.

Eğitim sistemine Çinceyi dahil eden Suudi Arabistan, şu ana kadar dokuz üniversitede Çince ile ilgili bölümler kurdu, 300'den fazla yerel Çince öğretmeni yetiştirdi, 1.100'den fazla üniversite öğrencisini "Çince Köprüsü" çevrimiçi kış kamplarına katılmaları için organize etti ve 1.000'den fazla üniversite öğrencisinin Uluslararası Çince Öğretmenleri Bursu'nun çevrimiçi programlarına katılmasını destekledi.