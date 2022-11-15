Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Senegalli Mevkidaşı Sall ile Biraraya Geldi

Güncel Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Senegalli Mevkidaşı Sall ile Biraraya Geldi

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile biraraya geldi.

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile biraraya geldi.

Xi, Çin ve Senegal'in Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) önemli ortakları ve eş başkanları olduğuna dikkat çekti.

Xi, Çin'in, kalkınma ve yeniden canlanma yolunda Senegal ile el ele çalışmaya devam etmek ve tarafların egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeye arzulu olduğunu vurguladı.

Xi, Çin ve Senegal'in dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etme gibi önemli konularda yüksek derecede anlaşmaya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Sall ise, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi nedeniyle Xi'yi bir kez daha kutladı.

Senegal Cumhurbaşkanı, Çin'in tarım, su koruma, altyapı, eğitim, tıbbi bakım ve Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede her zaman Senegal ve diğer Afrika ülkelerinin yanında yer aldığını söyledi.

Sall, Çin'e Senegal ve diğer Afrika ülkelerine yaptığı değerli yardımlar nedeniyle ve Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını açık bir şekilde destekleyen ilk ülke olduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bali Adası Senegal Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title