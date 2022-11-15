Çin Cumhurbaşkanı Xi, Senegalli Mevkidaşı Sall ile Biraraya Geldi

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile biraraya geldi.

Xi, Çin ve Senegal'in Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) önemli ortakları ve eş başkanları olduğuna dikkat çekti.

Xi, Çin'in, kalkınma ve yeniden canlanma yolunda Senegal ile el ele çalışmaya devam etmek ve tarafların egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeye arzulu olduğunu vurguladı.

Xi, Çin ve Senegal'in dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etme gibi önemli konularda yüksek derecede anlaşmaya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Sall ise, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi nedeniyle Xi'yi bir kez daha kutladı.

Senegal Cumhurbaşkanı, Çin'in tarım, su koruma, altyapı, eğitim, tıbbi bakım ve Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede her zaman Senegal ve diğer Afrika ülkelerinin yanında yer aldığını söyledi.

Sall, Çin'e Senegal ve diğer Afrika ülkelerine yaptığı değerli yardımlar nedeniyle ve Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını açık bir şekilde destekleyen ilk ülke olduğu için teşekkür etti.