Çin Cumhurbaşkanı Xi: Rusya ile Enerji İşbirliğini Güçlendirmeye Hazırız

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin'in enerji işbirliğinde yakın ortaklık kurmak için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin'in enerji işbirliğinde yakın ortaklık kurmak için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, 4. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'na gönderdiği tebrik mektubunda, enerji işbirliğinin Çin ile Rusya arasındaki uygulamalı işbirliğinin önemli bir mihenk taşı ve aynı zamanda küresel enerji güvenliğini sürdürmede pozitif bir güç olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, dış riskler ve zorluklar karşısında iki ülkenin iletişimini ve koordinasyonunu güçlendirip büyük işbirliği projelerini ilerlettiğini ve bunun Çin-Rusya enerji işbirliğinin güçlü direncini ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının büyük umutlar vadettiğini gösterdiğini kaydetti.

Xi aynı zamanda Çin tarafının, temiz ve yeşil enerji gelişimini ileriye taşımak, uluslararası enerji güvenliğini ve endüstriyel ve tedarik zincirini korumak, böylece küresel enerji pazarının uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesini yeni katkılarda bulunmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yine Salı günü enerji iş forumuna bir kutlama mektubu gönderdi.