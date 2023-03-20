Çin Cumhurbaşkanı Xi, Rus Mevkidaşı Putin ile Moskova'da Biraraya Geldi

MOSKOVA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da biraraya geldi.

Xi, Rus liderle yaptığı görüşmede, iki ülkenin pek çok benzer kalkınma hedefi paylaştığını ve bu hedeflerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere işbirliği yaparak birlikte çalışabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, bir yandan uluslararası alanda adalet ve hakkaniyeti korurken, diğer yandan iki ülkenin ortak refahı ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Xi ayrıca, Çin'in kalkınmasına verdiği daimi takdir ve destek için Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Xi, Putin'in daveti üzerine resmi ziyaret için bugün Moskova'ya gelmişti.