Çin Cumhurbaşkanı Xi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Salı günü bir araya geldi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Salı günü bir araya geldi.

Xi, Mirziyoyev'in foruma katılmasını memnuniyetle karşılarken, Mayıs ayında Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nde yaptıkları görüşmeyi hatırlattı.

Xi, iki taraf arasında varılan mutabakatın tam anlamıyla hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Xi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümünde, birbirlerinin ulusal modernleşme çabalarını desteklemek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan toplumu inşa etmek üzere Çin'in Özbekistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.