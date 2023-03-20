Çin Cumhurbaşkanı Xi, Moskova'ya Vardı

MOSKOVA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Pazartesi günü öğleden sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Xi'nin ziyareti Çarşamba gününe kadar sürecek.

Xi'nin Moskova'ya varmasının ardından büyük bir karşılama töreni düzenlendi.

Xi ziyareti süresince Putin ile, ikili ilişkiler ve her iki tarafı da ilgilendiren önemli uluslararası ve bölgesel meselelere dair derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak.

Ziyaretle, iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon ve tatbiki işbirliğini kolaylaştırmak ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak hedefleniyor.