Çin Cumhurbaşkanı Xi, Malezya Başbakanı İbrahim ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Malezya Başbakanı Datuk Seri Enver İbrahim ile bir araya geldi, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Malezya Başbakanı Datuk Seri Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Xi, Çin-Malezya dostluğunun uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin her zaman bölgedeki ülkelerin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bu yılın, Çin-Malezya kapsamlı stratejik ortaklığının 10. yıl dönümü olduğunu ve önümüzdeki yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olacağını hatırlatan Xi, Başbakan Enver İbrahim'in ziyareti sırasında iki tarafın ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasında uzlaşmaya vardığını ve bunun ikili ilişkiler tarihinde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Xi, iki tarafa bir sonraki aşamada ikili ilişkilerin gelişimi ve çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmek üzere koordineli olarak çalışma, Çin-Malezya ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine yönelik hamlede bulunma, iki ülkenin ve bölgenin refah ve gelişimine yeni bir ivme katma çağrısında bulundu.

Çin'in şaşmaz şekilde yüksek standartlı dışa açılma arayışı ve Çin modernizasyonunun, Malezya'nın ve diğer ülkelerin kalkınması açısından yeni fırsatlar sunacağını hatırlatan Xi, iki tarafın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin seviyesini yükseltmeye devam etmesi, kilit önemdeki projeleri ilerletmesi, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yeni enerji alanlarında gelişimi teşvik etmesi ve Çin-Malezya ilişkilerinin iki halka daha fazla fayda sağlaması için halkın geçimi konusunda işbirliği yollarını araması gerektiğini dile getirdi.

Xi, hem Çin'in hem de Malezya'nın Asya medeniyetlerine ait olduğunu ve ekonomik küreselleşme ve çok taraflılıktan fayda gördüğünü, ekonomik küreselleşme ve çok taraflılığa katkı ve destek verdiğini vurguladı.

Xi, "Çin, Asya medeniyetlerini teşvik etme, stratejik bağımsızlığı ve Doğu Asya işbirliğinin asli hedefini destekleme, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) merkezde olmasına destek verme, Soğuk Savaş zihniyetini ve kamp cepheleşmesini güçlü şekilde reddetme ve ortaklaşa ortak bir yuva inşa etme konusunda Malezya ile çalışmaya hazırdır" dedi.

Enver İbrahim ise Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nden övgüyle bahsetti.

Malezya Başbakanı, ülkesinin söz konusu inisiyatiflerin uygulanması ve etkinliğini sağlamak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında işbirliğini ilerletmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Malezya'nın, kamp cepheleşmesine karşı olduğunu ve taraf seçmeye zorlanmayı reddettiğini vurgulayan Enver, bağımsız bir güç olan ASEAN'ın, bölgesel gerilimlerin tırmanmasını önlemede aktif bir rol oynayacağını belirtti.