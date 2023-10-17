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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Macaristan Başbakanı Orban ile Görüştü

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi, 17 Ekim 2023. Viktor Orban, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Beijing'de bulunuyor.