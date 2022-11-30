Çin Cumhurbaşkanı Xi, Laos Cumhurbaşkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ile biraraya geldi.

Liderler görüşmede, "uzun vadeli istikrar, dostane komşuluk, karşılıklı güven ve her alanda işbirliği" ilkesinin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirmede "iyi komşu, dost, yoldaş ve ortak iki ülke" ruhunun korunmasının gereğini vurguladı.

Liderlere göre iki ülke, birbirlerine siyasi açıdan saygı gösterip güvenecek, ekonomik açıdan birbirlerine fayda sağlayacak, halklar arası etkileşimde karşılıklı anlayış ve dostluğu derinleştirecek, Çin ve Laos için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşasını sürekli olarak derinleştirecek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasına katkıda bulunacak.

Xi, görüşmenin başında yoldaş Jiang Zemin'in tüm tıbbi tedaviler başarısız olması sonucu Çarşamba günü Shanghai'da hastalığına yenik düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi, yoldaş Jiang'ın tüm ÇKP, ordu ve her türlü etnik grubun yer aldığı Çin halkı tarafından tanınan, yüksek prestije sahip seçkin bir lider, büyük bir Marksist, büyük bir proleter devrimci, devlet adamı, askeri stratejist ve diplomat, kendini ispatlamış komünist savaşçı ve Çin karakteristiğine sahip büyük sosyalizm davasının seçkin lideri olduğunu ifade etti. Xi, Jiang'ın, ÇKP'nin üçüncü nesil merkezi kolektif liderliğinin temeli ve Üç Temsil Teorisi'nin ana kurucusu olduğunu hatırlattı.

Xi, "Yoldaş Jiang'ın yasını derinden tutuyoruz ve ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi planına uygun şekilde her yönden modern sosyalist bir ülke inşa etmek ve Çin ulusunun tam anlamıyla yeniden canlandırılmasını ilerletmek için düzenli çaba ile çalışmak üzere üzüntüyü güce çevireceğiz" dedi.

Thongloun ise yoldaş Jiang'ın ölümü nedeniyle taziyelerini iletirken, bunun ÇKP ve Çin halkı için büyük bir kayıp olduğunu, Laos Halkın Devrimci Partisi ve ülkesinin de aynı duyguları paylaştığını söyledi.

Konuk cumhurbaşkanı ayrıca, yoldaş Jiang'ın Laos Halkın Devrimci Partisi ve Laos halkının yakın dostu olduğunu söyledi. Thongloun, Jiang'in 2000 yılında Laos'a yaptığı ziyarette, ikili ilişkilerin gelişmesinde yol gösterici rol oynayan "uzun vadeli istikrar, dostane komşuluk, karşılıklı güven ve çok yönlü işbirliği" ilkelerini önerdiğini belirtti.

Thongloun, Laos hükümeti, partisi ve halkının Çin-Laos dostluğunu devamlı olarak ilerletmek için Çinli mevkidaşlarıyla birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.