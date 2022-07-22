Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kovid-19'a Yakalanan Biden'a Geçmiş Olsun Mesajı Gönderdi
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Xi, mesajında Biden'ın koronavirüse yakalandığını öğrenir öğrenmez ABD Başkanı'na samimi iyi niyetlerini ve en kısa sürede iyileşmesine ilişkin dileklerini iletmek istediğini ifade etti.
Xinhua / Güncel