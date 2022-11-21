Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına Yeniden Seçilen Tokayev'i Kutladı

Güncel Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına Yeniden Seçilen Tokayev'i Kutladı

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Kasım Cömert Tokayev'e bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Kasım Cömert Tokayev'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, bu sonucun Kazakistan halkının Tokayev'e duyduğu güveni ve verdiği desteği tam olarak gösterdiğine dikkat çekti.

Xi, Çin-Kazakistan ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak alarak, Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmek ve iki ülke ve halklarının yararına olacak şekilde ortak bir geleceğe sahip Çin-Kazakistan topluluğunu birlikte oluşturmak üzere Tokayev ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title