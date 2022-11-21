Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına Yeniden Seçilen Tokayev'i Kutladı

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Kasım Cömert Tokayev'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, bu sonucun Kazakistan halkının Tokayev'e duyduğu güveni ve verdiği desteği tam olarak gösterdiğine dikkat çekti.

Xi, Çin-Kazakistan ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak alarak, Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmek ve iki ülke ve halklarının yararına olacak şekilde ortak bir geleceğe sahip Çin-Kazakistan topluluğunu birlikte oluşturmak üzere Tokayev ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.