Çin Cumhurbaşkanı Xi, Jinzhou Kentinde İncelemelerde Bulundu
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JİNZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Jinzhou kentindeki bir orman parkını ziyaret ediyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yan.
JİNZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Jinzhou kentindeki bir orman parkını ziyaret ediyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Xinhua / Güncel