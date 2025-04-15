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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ile İşbirliğini Vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ile İşbirliğini Vurguladı
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Xi Jinping, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin modernleşme sürecinde birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti ve dünya için daha fazla istikrar çağrısında bulundu.

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Vietnam'ın modernleşme yolunda el ele yürümeleri gerektiğini söyledi.

Xi, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede iki tarafa dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji aşılama çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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