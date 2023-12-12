Üye Girişi
Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ile ilişkileri stratejik ve uzun vadeli olarak değerlendiriyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini belirtti. Xi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam ile ilişkilerine öncelik verdiğini ifade etti.

HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in Vietnam ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini belirtti.

Xi, Salı günü Hanoi kentinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile yaptığı görüşmede, Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam ile ilişkilerine öncelik verdiğini ifade etti.

Xi, ulusal kalkınma, halkların mutluluğu ve insanlığın ilerlemesi arayışında, iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni konumunu ve Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesi temelinde stratejik önemi haiz ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını Trong ile ortaklaşa ilan etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Vietnam Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title