Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'da kritik konuları görüşmek için buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'da liderlerle kapsamlı ve stratejik konuları görüşmek üzere buluştu. İki ülke arasındaki ilişkilerin yönü açısından önem taşıyan konular ele alınacak.

HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnamlı liderlerle iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yönü açısından kritik olan kapsamlı ve stratejik konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı umduğunu söyledi.

Xi'nin iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Salı günü Vietnam'a ulaşmasının ardından yayımlanan yazılı konuşmasında, iki tarafın liderlerinin, ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacağı belirtildi.