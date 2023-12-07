Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 12-13 Aralık tarihlerinde Vietnam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Perşembe günü yaptığı açıklamada, Xi'nin ziyaretinin Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.