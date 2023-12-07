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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

7 Aralık 2023 13:09 Son Güncelleme: 13:11 Abone Ol

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un daveti üzerine gerçekleşecek.