Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde bir araya geldi. İki lider, stratejik meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.
BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede ortak endişe konusu stratejik meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.