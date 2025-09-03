Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ulusal Yeniden Canlanma Hedefinin Durdurulamaz Olduğunu Vurguladı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Beijing'de düzenlenen büyük kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada Çin ulusunun yeniden canlanma hedefinin durdurulamaz olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, zorlu ve büyük direniş savaşının, Çin'in modern çağda yabancı saldırganlığa karşı kazandığı ilk büyük zafer olduğunu belirtti.

Zaferin, Çin Komünist Partisi'nin himayesinde Japon saldırganlığına karşı kurulan ulusal birleşik cepheyle elde edildiğini kaydeden Xi, Çin halkının faşizme karşı dünya savaşında gösterdiği büyük fedakarlıklarla insanlığın kurtuluşuna ve dünya barışının savunulmasına büyük katkı sağladığını ve bunun savaşta önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etti.

Xi, dünya ülkelerinin birbirlerine eşit davrandıkları, uyum içinde yaşadıkları ve birbirlerini karşılıklı olarak destekledikleri sürece ortak güvenliğin sağlanabileceğini, savaşın temel nedenlerinin ortadan kalkabileceğini ve tarihteki trajedilerin tekrarlanmasının önlenebileceğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, günümüzde insanlığın bir kez daha barış ile savaş, diyalog ile çatışma, kazan-kazan sonuçları ile sıfır toplamlı oyunlar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Xi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere Çin halkının tarihin doğru tarafında ve insanlığın ilerlemesinin yanında kararlı şekilde duracağını, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalacağını ve dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapacağını vurguladı.

Xi, tüm etnik gruplarıyla Çin halkını, Çin'in modernizasyonu yoluyla güçlü bir ülke inşa etmek ve ulusal yeniden canlanma hedefini her alanda ilerletmek üzere Çin Komünist Partisi'nin güçlü liderliği altında birlik olmaya ve sıkı çalışmaya çağırdı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal yeniden canlanmaya stratejik destek sağlamasını ve dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılar yapmasını isteyen Xi, ordunun dünya çapında bir güç haline gelmesi ve ulusal egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruması çağrısında bulundu.