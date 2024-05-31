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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Buluştu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Beijing'de bir araya geldi. Tunus Cumhurbaşkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Said için Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının önünde bir karşılama töreni düzenlendi.

Resmi ziyaret için ülkede bulunan Tunus Cumhurbaşkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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