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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tanzanya'daki sel felaketi için taziye mesajı gönderdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tanzanya'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Xi, felaketten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve Tanzanya halkının yeniden inşa sürecinde başarılı olacağına inandığını belirtti.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tanzanya'da sağanak yağışların yol açtığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymaları nedeniyle Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a taziye mesajı gönderdi.

Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında, Tanzanya'nın Manyara bölgesinde sağanak yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları sonucunda meydana gelen ağır can kaybı ve maddi hasar nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu vurguladı.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, felaketten etkilenenlere ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Tanzanya halkının felaketlerin üstesinden gelip evlerini yeniden inşa edeceklerine olan inancını da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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