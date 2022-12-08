Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'da
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RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gökyüzüne Çin ulusal bayrağının renklerinde duman bırakan jetler görülüyor, 7 Aralık 2022.
RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gökyüzüne Çin ulusal bayrağının renklerinde duman bırakan jetler görülüyor, 7 Aralık 2022.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak ve Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulunmak için Çarşamba öğleden sonra Riyad'a geldi. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel