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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'da

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'da

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Riyad Eyaleti Valisi Prens Faysal bin Bandar El Suud, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ve Çin ile ilgili konularla ilgilenen bakan...

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Riyad Eyaleti Valisi Prens Faysal bin Bandar El Suud, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ve Çin ile ilgili konularla ilgilenen bakan Yasir er-Rumayyan ile kraliyet ailesinin diğer önemli üyeleri ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı, 7 Aralık 2022.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Zirvesi'ne katılmak ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulunmak için Çarşamba öğleden sonra Riyad'a geldi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Xi Jinping Güncel Haberler

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