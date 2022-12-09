Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Suudi Arabistan Kraliyet Sarayında
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RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kraliyet sarayında Suudi Kral Selman bin Abdülaziz adına Suudi Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından düzenlenen karşılama törenine...
RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kraliyet sarayında Suudi Kral Selman bin Abdülaziz adına Suudi Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel