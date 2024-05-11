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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırp Halkıyla Özel Bağını Paylaştı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, gençliğinde Yugoslav film ve şarkılarına ilgi duyduğunu belirterek Sırp halkıyla arasındaki özel bağdan bahsetti. Xi, Sırbistan'ın uzun zamandır Balkanlar'a açılan kapı olduğunu vurguladı.

BELGRAD, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, gençliğinde Yugoslav film ve şarkılarına ilgi duyduğunu belirterek Sırp halkıyla arasındaki özel bağdan bahsetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından adına düzenlenen karşılama yemeğine katılan Xi, "Güçlü vatanseverlik ve faşizm karşıtı duygular uyandıran Yugoslav filmi Köprü (The Bridge) ve Çav Bella (Bella Ciao) şarkısı uzun yıllar boyunca Çin'de oldukça popülerdi ve gençlik günlerimde bana yoldaşlık ettiler" dedi.

Çin halkının Sırbistan'la arasındaki özel dostluk bağına her zaman önem verdiğini söyleyen Xi, Sırp sporcular Novak Djokovic ve Nikola Jokic ile film yönetmeni Emir Kusturica'nın Çin'de yakından tanınan isimler olduğunu belirtti.

Xi, "Doğu'nun batısında ve Batı'nın doğusunda" yer alan Sırbistan'ın uzun zamandır " Balkanlar'a açılan kapı" olarak bilindiğine dikkat çekerek, bu toprakların yüzyıllar boyunca Avrasya kıtasındaki farklı medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu hatırlattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Çarşamba günü öğleden sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Xi, ülkede gördüğü sıcak karşılamadan söz etti. Xi, Vucic ve eşinin, üst düzey Sırp yetkililerden oluşan bir heyetle beraber Salı günü havalimanında kendisi ve eşini bizzat karşılamalarından çok müteessir olduğunu söyledi.

Vucic, görüşmeden önce Xi'ye Sırbistan Sarayı'nın merdivenlerine kadar eşlik etti. Sarayın önündeki meydanda yaklaşık 15.000 Sırp vatandaşı, Çin ve Sırbistan bayraklarını sallayarak Xi'yi sıcak şekilde karşıladı. Daha sonra Vucic ile görüşen Xi, havalimanındaki sıcak karşılamadan çok etkilendiğini yineledi.

Sırbistan'a varışından önce yayımlanan makalesinde Xi, "Aramızdaki uzun mesafeye rağmen Çin ve Sırp halkları arasında her zaman bir yakınlık olmuştur" ifadesini kullanmıştı.

Makalede, "Geçen yüzyıldaki faşizm karşıtı savaş ve uluslarımızın inşası sırasında, Çin ve Sırp halkları zaman ve mekana yayılan güçlü bir dostluk kurdu" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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